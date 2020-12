Niterói ganha mais 200 paraciclos

As Regiões Norte, Praias da Baía, Pendotiba e Leste estão recebendo mais 200 paraciclos por meio do programa Niterói de Bicicleta. Com a conclusão desta etapa do trabalho, a cidade chega a 1220 unidades instaladas, o que corresponde a mais de 2400 vagas para bicicletas.

De acordo com o coordenador do programa, Felipe Simões, foi feita uma consulta participativa para escolher os locais de instalação. A população pôde sugerir quais os pontos em que gostariam de ter os equipamentos.

“A instalação de paraciclos é parte das ações de incentivo à mobilidade por bicicleta que vêm sendo implementadas em Niterói, visto que a disponibilidade de locais de parada é um elemento relevante na opção pela bicicleta por parte da população. Além disso, os paraciclos ainda ajudam no ordenamento urbano evitando que as bikes obstruam a passagem de pedestres nas calçadas”, afirma Filipe Simões.

O coordenador do programa revela, ainda, que mais 800 paraciclos serão instalados na cidade, em breve.

“Com a aquisição de 800 unidades adicionais, a Prefeitura de Niterói ganhará mais agilidade no atendimento das demandas de instalação de paraciclos, que poderão ser enviadas ao Programa Niterói de Bicicleta através dos seus canais virtuais. É um serviço que gera benefícios a toda a população, ciclistas ou não”, enfatiza.