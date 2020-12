Niteroiense disputa o concurso Miss Plus Size Rio de Janeiro 2020

Raquel Morais

O concurso de beleza Miss Plus Size Rio de Janeiro 2020 tem uma representante da cidade de Niterói. Patrícia Rodrigues, moradora de Santa Rosa, está concorrendo ao título pela primeira vez, que nesse ano, por conta do ‘novo normal’, acontecerá longe do público. A disputa será transmitida nessa terça-feira (8), a partir das 18h, no canal do produtor Marcos Salles no YouTube (@040661ms), ao vivo, durante o evento marcado no Teatro Carlos Gomes.

O concurso é criado pelo produtor Eduardo Araújo e visa elevar a autoestima das mulheres que usam tamanho a partir do número 44. “Tivemos de nos reinventar mesmo! O concurso não vai contar com público, nem com as torcidas organizadas das candidatas, mas vai ser realizado com responsabilidade, com amor ao próximo, dentro de todos os protocolos determinados pela OMS. Como tudo na vida tem um lado positivo, posso dizer que vou realizar um sonho e atender aos amigos e fãs que sempre me disseram que eu precisava ter um programa de TV. Não será um programa de TV exatamente, porque vai ser no YouTube, mas terá esse formato de televisão, em que eu me sinto muito confortável. Com todas as dificuldades deste ano pandêmico, estou feliz”, confessou.

A niteroiense Patrícia Rodrigues, 35 anos, conta que a expectativa está alta. “Eu estou feliz. Estou muito feliz! Eu estou me sentindo vista, ouvida e fazendo a diferença. Ainda mais em tempos como estamos vivendo com tanto preconceito e falta de diálogo. Perdi uma aluna por suicídio e talvez o suicídio dela é como os homicídios diárias. E eu consigo fazer correlação com esse concurso por visibilidade, por representatividade. Tenho muito orgulho de ser quem eu sou”, frisou a professora de geografia.

Segundo nota o pela primeira vez, a vencedora fará sua própria coroação e também colocará sua própria faixa, tudo para não haver contato e, consequentemente, contágio. As candidatas ao título de Miss Plus Size Rio de Janeiro 2020 vão desfilar em trajes de gala e de maiô e vão concorrer em várias categorias como simpatia (em que as próprias candidatas votam entre si), fotogenia (candidata escolhida por fotógrafos profissionais), virtual (candidata escolhida pelas coordenadoras do concurso nacional), sênior, elegante e popular (escolhida no Instagram). A premiação, além do título, será um fim de semana em Itaipava, um ensaio fotográfico do fotógrafo Marcos Salles, um agenciamento da produtora Faro, um vestido exclusivo do estilista Antony Almeida, entre outros prêmios.