Oficina gratuita para jovens desenvolverem criatividade

A Oficina Palavra Franca de Escrita Criativa está com inscrições abertas neste mês de dezembro. Ministrada pela atriz, educadora e contadora de histórias Ana Luiza França, a atividade envolve encontros virtuais para discutir o poder da libertação da escrita, através de exercícios de criatividade. A atividade gratuita destina-se a adolescentes entre 15 e 18 anos, do sexo e/ou gênero feminino, residentes em Niterói. Todas as inscritas vão ganhar um exemplar do livro de poemas de Ana Luiza, “No Ventre do Mundo”, cujo lançamento ocorrerá no dia 10 de dezembro em Live no perfil do Instagram @palavrafranca.

Tanto a oficina, quanto o livro integram o Projeto Palavra Franca, contemplado com “Chamada Pública de Fomento às Artes” de Niterói, realizada pela Prefeitura Municipal de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e Fundação de Arte de Niterói (FAN). Durante os quatro encontros, a escritora pretende direcionar cada participante a encontrar ou aprofundar a sua forma de se expressar através das palavras. As aulas vão acontecer nos dias 14, 16 e 18 de dezembro (de 18h às 19h30) e no dia 19 de dezembro (de 15h às 16h30). As inscrições devem ser realizadas através do link https://linktree.com.br/new/palavrafranca .

Atriz, professora de Teatro e Artes, contadora de histórias e produtora, Ana Luiza seguiu o seu desejo de materializar a narrativa poética que nasce dentro dela “por estar nesse mundo”. Dessa forma, os 106 poemas publicados na obra literária “No Ventre do Mundo” são um espelho de quem tem como princípio refletir o mundo à sua volta. No entanto, a jovem conta que escrever um livro nunca esteve entre os seus planos profissionais.