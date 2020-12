Operação da PM termina com quatro presos no Morro do Estado

Operação da Polícia Militar na comunidade do Morro do Estado, Região Central de Niterói, terminou com quatro suspeitos de tráfico presos, na tarde desta quarta-feira (09). Houve apreensão de armas e drogas.

De acordo com o comando do 12º BPM (Niterói), a operação foi realizada após relatos de confronto no último final de semana entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), para estabelecer domínio sobre o tráfico de drogas na comunidade.

O batalhão realizou monitoramento na região e, nesta quarta, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi deslocado ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da comunidade após informações de disparos de arma de fogo. Durante o trajeto, os policiais foram atacados por criminosos.

Houve troca de tiros. Os agentes fizeram cerco a uma casa onde encontraram quatro suspeitos, apontados como membros do CV, escondidos. Todos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Durante a ação, ainda foram apreendidos um fuzil calibre 5.56; uma pistola uzi 9mm; uma réplica de fuzil; três granadas; três rádios transmissores e material entorpecente a contabilizar. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).