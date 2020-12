Operação mira milícias em Muzema e Rio das Pedras

Milícias que atuam em Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, são alvo de operação policial, na manhã desta terça-feira (08). A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada e Inquéritos Especiais (DRACO), em ação conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ).

Cinco pessoas foram presas, até o momento. Ao todo, foram emitidos nove mandados de prisão e de busca e apreensão. As investigações da DRACO que levaram à operação tiveram início em abril de 2019 e identificou integrantes da organização criminosa que exploram atividades ilícitas na região, incluindo a exploração imobiliária clandestina.

A ação também conta com a participação da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público (CSI/MPRJ), a Corregedoria da Polícia Militar e o GAECO do MP de Pernambuco (GAECO/MPPE).