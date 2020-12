PF cumpre mandado contra pornografia infantil em Niterói

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (08), na cidade de Niterói. A ação faz parte da operação A Caçada, de combate ao abuso sexual infantil e à produção, posse compartilhamento, pela internet, de fotografias e vídeos de violência sexual infantojuvenil.

Também foram cumpridos outros cinco mandados, em outras cidades do Rio de Janeiro. Dois deles em Volta Redonda, no Sul do Estado; um na capital, bairro da Tijuca; um em Macaé e um em Campos dos Goytacazes.

De acordo com a Polícia Federal, o Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil (Nurcop) identificou uma rede que distribuía para pessoas de diversos países, arquivos com cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nas imagens, há abusadores do sexo masculino e feminino.

O trabalho de apuração foi realizado com a utilização de ferramentas específicas. A Interpol, em Roma, também colaborou com a investigação, encaminhando à PF informações obtidas pela Unidade de Crimes Cibernéticos em Milão. “Demonstra que o crime cibernético transnacional não tem fronteiras, mas que a polícia tem ferramentas e tecnologia para identificá-lo”, afirmou a corporação, por meio de nota.

Ainda segundo a corporação, os materiais apreendidos, em especial os equipamentos eletrônicos, como notebooks, HD´s e celulares, serão submetidos à perícia para o aprofundamento das investigações, de para que sejam identificadas vítimas, outros criminosos e crimes.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelas 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, 2ª Vara Federal Criminal de Volta Redonda/RJ e 2ª Vara Federal Criminal de Niterói/RJ. Cabe ressaltar que armazenar material com cenas de abuso sexual infantil, ainda que não haja o seu compartilhamento, por si só, já configura o crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Outro caso

Um idoso de 74 anos foi preso em flagrante, na manhã de segunda-feira (07), no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói, por armazenar imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. A ação fez parte da quarta fase da Operação Revelação, deflagrada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói.