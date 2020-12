PM morre em acidente na BR-101

Um cabo da Polícia Militar morreu, na manhã desta segunda-feira (07), em acidente na Rodovia BR-101, altura do km 174, entre Macaé e Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu na altura da Serra do Segredo, após o veículo do policial colidir com um caminhão. O cabo era lotado no departamento de Patrimônio da PMERJ. A PM não divulgou o nome do agente.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, o acidente aconteceu às 8h45. A via teve retenções em ambos os sentidos, com o fluxo seguindo pelo acostamento em sistema de siga e pare.

De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, o engarrafamento chegou a 3 km no sentido Espírito Santo e a 600 metros no sentido Rio de Janeiro. A via foi liberada pouco após o meio-dia.