Polícia captura ‘Marquinhos Niterói’

O sequestrador Marco Antônio Guedes Silva, o “Marquinhos Niterói”, foi preso, na terça-feira (1º), em Neves, São Gonçalo. Ele é apontado pela polícia como um dos maiores sequestradores do estado do Rio de Janeiro.

Policiais da 73ª DP (Neves) em ação conjunta com o 7º BPM (São Gonçalo) e agentes do setor de recaptura de foragidos do Sistema de Identificação Penitenciária (SISPEN) conseguiram capturar o criminoso.

Segundo a Polícia Civil, Marcos estava foragido do sistema prisional e possui diversas passagens por roubo, extorsão e estupro.