Polícia cumpre mandados contra violência doméstica

Vítor d’Avila

A Polícia Civil prendeu 22 pessoas, na manhã desta quarta-feira (09), durante operação para cumprir mandados contra autores de violência doméstica, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Um desses presos foi detido no Bairro de Fátima, Região Central de Niterói.

A ação conta com a participação das 14 Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAMs), inclusive a de Niterói. As equipes foram às ruas ainda no final da madrugada, e a operação continua em andamento, ao longo da manhã.

A operação, coordenada pelo Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), foi batizada como Em Nome da Mãe em alusão aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Estão sendo cumpridos ainda alguns mandados de prisão por débito de pensão alimentícia, caso do preso em Niterói.

Segundo a Polícia Civil, essa medida, além do caráter pedagógico, tem a finalidade de chamar a atenção para outra forma de violência, que é a paternidade irresponsável. A diretora do DGPAM, Sandra Ornelas, destacou que muitas mulheres precisam arcar sozinha com as responsabilidades relacionadas aos filhos.

“Conforme dados do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), em 2019 havia no Brasil 5,5 milhões de crianças sem pai declarado em seus registros. A irresponsabilidade paternal faz com que a mulher acabe tendo que arcar sozinha com a responsabilidade relacionada aos filhos”, disse, por meio de nota divulgada pela corporação.