Prefeitura de Niterói cria mais vagas de estacionamento no Centro

A Prefeitura de Niterói liberou o estacionamento rotativo da Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade, até o dia 2 de janeiro. Todo ano a operação é autorizada durante o período de festas de fim de ano devido ao grande fluxo de carros que circulam pela área comercial da região.

Serão 150 novas vagas na faixa da esquerda no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e Avenida Visconde do Rio Branco, junto à ciclovia, e na faixa da direita entre as ruas Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e Maestro Felício Toledo.

Fica permitido o uso do estacionamento todos os dias da semana entre 7h e 18h, e está limitado a dois períodos de duas horas por veículo.