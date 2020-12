Prefeitura de Niterói vai sortear R$ 200 mil

A prefeitura de Niterói vai sortear na próxima semana R$ 200 mil para os contribuintes que incluíram seus CPF’s na nota fiscal de serviços. Além do sorteio, a NitNota também dará créditos para abatimento do IPTU. O sorteio que acontecerá na quarta-feira (9) será o quinto realizado pela NitNota, que é o programa de benefícios da Nota Fiscal de Serviços de Niterói, com base nos números da Loteria Federal.

Só podem concorrer aqueles que informaram o CPF nas notas fiscais de serviços contratados no município, como academias, estacionamentos e escolas, entre 11 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020. Não valem as notas geradas por compras de mercadorias.

Além do sorteio, todos que pedirem notas fiscais também receberão créditos, que poderão ser utilizados para abater até 100% do IPTU.

“O programa da Prefeitura de Niterói incentiva a população a pedir nota fiscal. Isso permite uma melhor fiscalização do recolhimento do ISS, o que dá condições à Prefeitura de retornar aos moradores benefícios diversos, como obras, investimentos em programas sociais, na geração de empregos e em outras áreas prioritárias”, afirmou a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer.

Cada nota emitida entre 11 de dezembro de 2019 e 30 de novembro de 2020 recebeu um código que pode ser conferido no site https://nfse.niteroi.rj.gov.br/capa.aspx. As regras para determinação do(s) código(s) contemplados podem ser consultadas na seção de “perguntas e respostas” do site da NitNota, no tópico 9.03: https://nfse.niteroi.rj.gov.br/Ajuda/faq.aspx#t9s3.