Preso com espingarda na Zona Sul de Niterói

Um homem foi preso, na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro do Ingá, Zona Sul de Niterói, com uma espingarda calibre 12. O suspeito estava em um dos acessos à comunidade do Morro do Palácio.

Segundo informou o 12º BPM (Niterói), militares que estavam em patrulhamento pela região suspeitaram do homem e decidiram fazer uma abordagem. Em seguida, os agentes o flagraram com a arma.

Também foram encontradas quatro munições intactas e um aparelho de rádio transmissor. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi registrado pela central de flagrantes, 76ª DP (Niterói). Na distrital, foi descoberto que o suspeito possui anotação criminal anterior por posse de drogas para uso pessoal.