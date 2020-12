Primeira dose da vacina contra Covid-19 é aplicada em uma idosa no Reino Unido

Em meio à segunda onda do coronavírus, que atinge a Europa e o agravamento da doença no Brasil, hoje as atenções do mundo inteiro se voltam para o Reino Unido, que deu início à vacinação em massa da população contra a Covid 19, doença que que já vitimou 1,5 milhão de pessoas até o momento. Uma idosa, de 90 anos, foi a primeira pessoa a ser imunizada.

Com mais de 61 mil mortes confirmadas, o Reino Unido é o primeiro local do ocidente cujo órgão regulador autorizou o uso de uma vacina, o imunizante desenvolvida pela norte-americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. Idosos, funcionários e residentes de asilos e profissionais da saúde que atuam na linha de frente estrão sendo os primeiros imunizados. O ministro da Saúde, Matt Hancock, batizou a terça-feira como “Dia V”. Nos últimos dias, 50 hospitais do Reino Unido receberam as primeiras 800 mil doses.

A vacinação começou às 6h30m (horário local), e a primeira pessoa a receber a dose foi Margaret Kennan, uma idosa, de 90 anos. Ela afirmou que agora poderá planejar o Ano Novo com familiares e amigos, após passar praticamente o ano inteiro sozinha. Margaret completará aniversário na semana que vem, e possui 2 filhos e 4 netos.

A Rússia começou a operar seu próprio imunizante, apelidado de Sputnik V, na semana passada. Nos Estados Unidos e na União Européia, as agências de segurança de medicamentos devem anunciar suas vacinas em breve.