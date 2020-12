Rede estadual tem adesão recorde dos últimos cinco anos

A rede estadual de ensino encerrou o período de renovação de matrícula dos alunos com um número recorde de adesão. Foram 503.422 alunos inscritos. 69.147 a mais do que o ano anterior. Devido a pandemia, o processo foi feito de forma online para garantir a segurança.

A Secretaria Estadual de Educação, credita a grande quantidade de matrículas às campanhas informativas e motivacionais que foram feitas em diversas mídias. Com uma linguagem jovem, a propaganda informou prazos e ressaltou a importância de que, para um futuro promissor,é preciso não interromper os estudos.

Além disso, o trabalho de busca ativa realizada por gestores escolares, professores, representantes de grêmios e pela comunidade escolar também foi decisivo para chamar os alunos para o próximo ano letivo.

“Em um 2020 atípico e cheio de desafios, ficamos otimistas com o número de alunos que renovaram seu vínculo com a escola. O interesse demonstrado sinaliza que estamos no caminho certo para que nossos jovens prossigam com seus estudos. Fica o meu reconhecimento pelo trabalho de todos os educadores que não têm poupado esforços nessa busca ativa, que será contínua. Com transparência e ações planejadas, não deixaremos nenhum aluno fora da escola”, afirma o secretário de Educação, Comte Bittencourt.

Os alunos que desejam mudar de escola ou ingressar na rede do estado, o período de pré-matrícula ainda está aberto até o dia 22 de dezembro, pelo site www.matriculafacil.rj.gov.br.