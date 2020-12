Reforço e fiscalização na orla da Região Oceânica, em Niterói

Niterói segue firme na fiscalização das praias para garantir que as medidas restritivas estão sendo cumpridas. O objetivo é limitar a circulação de pessoas na orla para evitar aglomerações. Nas praias de Itaipu, Camboinhas, Itacoatiara e Piratininga, o acesso continuará liberado para atividades físicas individuais no mar, areia e no calçadão, das 6h às 12h30 e das 16h às 22h.

A Secretaria de Ordem Pública de Niterói (Seop) montou barreiras na entrada de acesso a Itaipu, bairro que foi considerado crítico em outros fins de semana. Também foram implantadas restrições em Itacoatiara. A fiscalização está sendo feita pela Guarda Municipal com viaturas e motocicletas.

Os agentes seguirão realizando varreduras nas praias, entre 12h30 e 16h, solicitando a saída de pessoas fora do horário estipulado para a prática de exercícios físicos. “Sempre que a Guarda Municipal flagra pessoas fazendo o uso da praia para lazer, orienta e explica que a cidade está no estágio amarelo nível 2 do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal e a permanência no local e o banho de mar ainda não estão liberados”, explica o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes. “A participação da população é fundamental para deter o avanço da pandemia na cidade”, enfatizou.