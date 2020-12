São Gonçalo anuncia equipe de transição

A equipe que vai fazer a transição de governo em São Gonçalo, já foi anunciada pelo prefeito eleito Capitão Nelson (Avante). Os nomes já foram publicados no Diário Oficial do mnicípio da última quarta-feira (2).

Confira abaixo os nomes que vão auxiliar o Capitão no funcionamento da administração municipal. A equipe, no processo de transição, vai tomar conhecimento da situação atual da prefeitura para preparar os atos de iniciativa do prefeito eleito. A equipe é formada por técnicos e analistas das áreas jurídica, fiscal, planejamento urbano, educação e saúde.

O coordenador da transição de governo será o Antonio Domingues Moreno Filho,que já foi Fiscal de Rendas da prefeitura do Rio e ex-secretário de Fazenda no governo da ex-prefeita Aparecida Panisset.

Bruno Cerqueira Ribeiro é analista processual concursado da Secretaria de Trabalhado da prefeitura municipal de São Gonçalo, formado em direito.

O André Carvalho Vargas, neurocirurgião, é sócio de empresas do ramo de atividades médicas com sede em São Gonçalo e Niterói. Já exerceu a função de coordenador da secretaria de saúde de São Gonçalo na gestão da ex-prefeita Aparecida Panisset.

Maria Gabriela Bessa da Silva – Socióloga, mestre e especialista em Politica e Planejamento Urbano, tem MBA em Economia e Gestão da Sustentabilidade, com ênfase em Habitação de Interesse Social. Tem formação na área de Gestão de Escopo em Projetos e trabalhou na coordenação do Trabalho Técnico Social em intervenções urbanísticas em favelas na cidade do Rio de Janeiro no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-Favelas), pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP-Rio), no governo do Estado do Rio de Janeiro. Possui experiências em programas de habitação de interesse social e com projetos em assentamentos precários, bem como com Planos Diretores, Planos de Saneamento, e Planos de Habitação. Maria Gabriela também foi Secretária de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação no município de São João de Meriti e Subsecretária de Captação e Recursos e Monitoramento na prefeitura de Nilópolis, ambas cidades da Baixada Fluminense.

Lícia Damasceno é nutricionista. Foi candidata a vereadora pelo Partido Liberal (PL) na eleição de 2020, mas não foi eleita. Também é professora de ensino fundamental e ciências biológicas, gestora escolar, administradora, supervisora e orientadora educacional.