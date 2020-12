Secretariado do novo governo Axel Grael começa a ganhar forma

O secretariado do prefeito eleito de Niterói, Axel Grael, começa a ser desenhado. Na quinta-feira (03), o vereador Luiz Carlos Gallo (Cidadania) aceitou o convite para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer.

O vereador Luiz Carlos Gallo (Cidadania) será o secretário de Esportes e Lazer de Niterói a partir do ano que vem. O convite partiu do prefeito eleito Axel Grael na quinta-feira (03). Nas eleições de novembro, Gallo foi reeleito com 3.597 votos.

O parlamentar já ocupou a pasta no governo Rodrigo Neves, entre 2017 e 2020. Gallo mostrou-se feliz com o convite recebido.

“Fico lisonjeado em poder participar desse novo governo, que é um governo de continuidade. É um reconhecimento do meu trabalho e da minha equipe”, disse.

Segundo o futuro secretário, ele trabalhará incansavelmente fazer de Niterói uma cidade também reconhecida pelos esportes.

“Vamos tocar para frente o projeto do Complexo da Concha Acústica. É um legado que iremos deixar para a cidade. Vamos marcar a retomada dos esportes em Niterói, que terá um complexo esportivo de alto nível. Será um dos melhores do Brasil, senão o melhor”, afirmou Gallo.

No dia 1º de janeiro, Gallo assume mais um mandato na Câmara e, no mesmo dia, tomará posse como secretário municipal de Esportes e Lazer. Em seu lugar, assume uma cadeira na Câmara Municipal o suplente Dado, também do Cidadania.

O prefeito eleito Axel Grael quer focar na geração de emprego e renda para a cidade. Para isso, conta com um quarteto feminino para tocar projetos na área. Giovanna Victer, atual secretária de Fazenda, assumirá a Secretaria de Desenvolvimento e Marília Ortiz, deixa a Subsecretaria de Planejamento para assumir o lugar da Giovanna na Secretaria de Fazenda. Para reforçar o time feminino, Ellen Benedetti fica responsável pelo Planejamento e Cristiane Mara Marcelino foi mantida na Controladoria Geral do Município.

“Niterói fez o dever de casa, protegendo a saúde dos cidadãos e atuando de maneira assertiva para minimizar o impacto da pandemia na economia da cidade. No entanto, sabemos que os próximos meses serão desafiadores e, mais do que nunca, precisaremos de planejamento e gestão rigorosa. Por tudo que foi feito nos últimos anos, Niterói tem condições de sair à frente. Confio plenamente na capacidade destas quatro profissionais, de perfil técnico, para viabilizar mais um ciclo de desenvolvimento em Niterói, com sustentabilidade e justiça social”, ressaltou Grael, lembrando que haverá outras mulheres no primeiro escalão de seu governo.

Até a chegada da vacina, o prefeito reafirmou que manterá o programa Renda Básica Temporária.

“Além de fazer toda a diferença para quem precisa botar comida na mesa e comprar medicamentos, o Renda Básica estimula a economia da cidade, uma vez que os beneficiados usam o auxílio no comercio local. Os programas de incentivo às empresas, o Supera Mais e o Empresa Cidadã, também serão mantidos até quando for necessário para estimular a economia da cidade.”, disse Grael, lembrando da importância da geração de negócios, emprego e renda.

“O Novo Morar Melhor Niterói, um programa de melhorias habitacionais e sanitárias em comunidades, além de gerar emprego e renda para Niterói, com contratação de mão de obra local, vai promover mais qualidade de vida aos moradores e incentivar o setor da construção civil. A retomada da economia terá, ainda, a dragagem do canal de São Lourenço e a implantação do polo logístico e portuário, além do ecossistema de inovação, com apoio às startups e parceria com universidades, e a revitalização do Mercado Municipal”, disse Grael, que deu início ao processo de transição de governo através de reuniões virtuais porque testou positivo para Covid 19. Ele segue assintomático, trabalhando em casa, sob orientação médica.

Outra novidade é a escolha do sociólogo e ex-vereador Bira Marques para a secretaria executivo da Prefeitura de Niterói. Formado pela Universidade Federal Fluminense, Bira Marques é especialista em Teoria Política e Processo Legislativo. Ele foi secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói (2013/2015), vereador de Niterói (2015/2018) e secretário municipal de Governo (2018/2019).

Equipe de Transição também definida

Paulo Bagueira, eleito vice-prefeito, vai coordenar a equipe que fará a transição de governo na Prefeitura de Niterói. Com ele estarão o procurador geral do município, Carlos Raposo; a secretária de Fazenda, Giovanna Victe; a secretária de Planejamento, Ellen Benedetti; a subsecretária de Planejamento, Marília Ortiz; a controladora geral do Município, Cristiane Marcelino; e Bira Marques.

“A constituição do gabinete de transição será muito importante para que a futura administração do prefeito Axel Grael tenha o planejamento estruturado das ações para 2021 até o dia 1º de janeiro. A população de Niterói, com a vitória expressiva e retumbante de Axel Grael com 62% no primeiro turno, expressou de maneira inequívoca o desejo de continuidade dos avanços que serão traçados desde já por essa equipe de transição”, ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.