Somente moradores de Niterói poderão tomar a Coronavac

Raquel Morais

Após anuncio da assinatura do prefeito de Niterói Rodrigo Neves, na sede do Instituto Butantan, para o recebimento de 1,1 milhão de doses da vacina Coronavac; o atual gestor da cidade detalhou como será esse procedimento. Se aprovada pela Anvisa o município será o único do Estado a fazer a imunização que será exclusiva para os moradores de Niterói. Moradores de cidades vizinhas não poderão receber a dose e o controle será feito pela Secretaria Municipal de Saúde através do Programa Médico de Família (PMF)

Além do PGM outros mecanismos também serão usados para garantir o destino das doses, como o sistema drive thru para vacinação dos idosos e também o aplicativo Dados do Bem. “A equipe está estruturando os espaços para essa aplicação. O Programa Médico de Família tem uma presença muito consolidada no território e nas comunidades, que sabem quem é quem e os moradores de Niterói. Será um instrumento importante dentro da campanha de vacinação. Além disso o sistema de aplicativo que vai permitir identificar os moradores e o sistema de drive thru. De fato essa vacina que a prefeitura está adquirindo é para os moradores de Niterói evidentemente”, frisou Neves.

Sobre a proliferação da Covid-19 o atual prefeito também chamou atenção para o índice de ocupação dos leitos, que na cidade está em 65%. “Estudos comprovam que De 2 a 5% dos infectados por dia precisam de internação com suporte respiratório. Temos que tomar cuidado com essa estimativa. Temos um plano de transição gradual das atividades e os indicadores. A cidade de Niterói ainda está sob controle mas não somos uma ilha dentro do contexto da Região Metropolitana. É muito importante que a população tenha a dimensão da seriedade dessa pandemia. A guerra ainda não terminou e precisamos adequar nossos hábitos. É fundamental perseverar no distanciamento social, evitar aglomeração, usar a máscara e redobrar a atenção com a higiene”, contou.