Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 nos hospitais particulares de Niterói é de 76% e em SG, 77%

O aumento dos casos de Covid-19 em todo estado tem causado reflexos também na ocupação de leitos na rede particular de hospitais dos municípios vizinhos de Niterói e São Gonçalo. Na última terça-feira (8) por exemplo, de acordo com dados dos SINDHLESTE, em Niterói 240 quartos estava ocupados com pacientes da doença, o que corresponde a 85% da capacidade.

Também, de acordo com o órgão, 200 leitos de UTI estavam ocupados, correspondente a 76% da capacidade para atendimento na rede a doença. Na rede de saúde particular de São Gonçalo, a taxa de ocupação de leitos nos quartos é de 52%, ou 46 unidades. Com relação aos leitos de UTI, a ocupação é de 52, correspondente 77%.

De acordo com o mais recente boletim, divulgado em Niterói, na terça-feira (8), foram confirmados 18.411 casos de coronavírus, 135 hospitalizados, e 548 óbitos.