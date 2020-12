Vacinação pode iniciar em dezembro ou janeiro, diz Ministro

A vacinação na população brasileira pode começer entre dezembro e janeiro. Foi o que anunciou o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello nesta quarta-feira (9). O imunizante será o da farmacêutica Pfizer com a BioNTech.

O ministro afirmou que, caso haja registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo federal vai fechar contrato com a Pfizer e adiantar o calendário de vacinação.

Pazuello, disse que a mesma situação pode ocorrer com as vacinas da AstraZeneca e do Instituto Butantan, a CoronaVac. O ministro indica que a vacina pode auxiliar na imunização de dezembro e janeiro, caso seja aprovada pela Anvisa.

Foi apresentado também o plano brasileiro de imunização contra a covid-19, e o ministro destacou que o plano é nacional, dizendo que o país jamais será dividido, em clara crítica ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).