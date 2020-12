Vaga de emprego aglomera mais de 200 pessoas em Icaraí

Um vídeo enviado por um internauta do JORNAL A TRIBUNA mostra uma fila que se formou na tarde deste sábado (5) no bairro Icaraí, na Zona Sul de Niterói. A fila que começa na esquina da Rua General Pereira da Silva com a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, na praia de Icaraí, se estende até a Rua Presidente Backer.

De acordo com a pessoa que enviou o vídeo, as pessoas estavam ali aguardando atendimento para concorrer a uma vaga de emprego para porteiro e auxiliar de serviços gerais que está sendo ofertada em um prédio da região. A vaga oferta salário + vale alimentação + vale transporte.

No vídeo é possível ver mais de 200 pessoas, homens e mulheres de diferentes faixas etárias.

Desemprego em Niterói

A pandemia do novo coronavírus ocasionou o fechamento de diversas atividades econômicas em todo o país, aumentando a taxa de desemprego. Em Niterói, ao longo do primeiro semestre de 2020, a cidade perdeu 7.702 postos de trabalho. É o pior índice semestral registrado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) desde 2003. No mesmo período de 2019 foram registrados 876 desligamentos.

Em fevereiro, foram abertas 326 vagas na cidade. Quando as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus começaram a ser implementadas, o cenário se inverteu: 1.641 trabalhadores perderam seus empregos em março. A situação se agravou ainda mais em abril, mês em que foram registradas 3.521 demissões em Niterói.