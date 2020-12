Vereador Gallo será o secretário de Esportes e Lazer do Governo Axel

Alan Bittencourt

O vereador Luiz Carlos Gallo (Cidadania) será o secretário de Esportes e Lazer de Niterói a partir do ano que vem. O convite partiu do prefeito eleito Axel Grael nesta quinta-feira (3). Nas eleições de novembro, Gallo foi reeleito com 3.597 votos.

O parlamentar já ocupou a pasta no governo Rodrigo Neves, entre 2017 e 2020. Gallo mostrou-se feliz com o convite recebido.

“Fico lisonjeado em poder participar desse novo governo, que é um governo de continuidade. É um reconhecimento do meu trabalho e da minha equipe”, disse.

Segundo o futuro secretário, ele trabalhará incansavelmente fazer de Niterói uma cidade também reconhecida pelos esportes.

“Vamos tocar para frente o projeto do Complexo da Concha Acústica. É um legado que iremos deixar para a cidade. Vamos marcar a retomada dos esportes em Niterói, que terá um complexo esportivo de alto nível. Será um dos melhores do Brasil, senão o melhor”, afirmou Gallo.

No dia 1º de janeiro, Gallo assume mais um mandato na Câmara e, no mesmo dia, tomará posse como secretário municipal de Esportes e Lazer. Em seu lugar, assume uma cadeira na Câmara Municipal o suplente Dado, também do Cidadania.