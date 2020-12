Viradouro apresenta sinopse online

No próximo domingo (13), às 18h, a campeã do Carnaval carioca de 2020, Unidos do Viradouro, vai lançar a sinopse do enredo para o próximo desfile. A apresentação se dará através das redes sociais da vermelho e branco (Facebook e canal no Youtube). O presidente Marcelinho Calil, o diretor de carnaval Alex Fab, além dos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira, autores do enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, vão falar sobre o texto da sinopse e detalhar o projeto de preparação para o desfile.

Os compositores que têm intenção de participar da disputa de samba poderão esclarecer eventuais dúvidas com os carnavalescos no barracão, nos dias 22 e 29 de dezembro, e 5 e 12 de janeiro. A entrega dos sambas será no dia 20 de janeiro, na quadra, e a previsão é que as obras concorrentes sejam apresentadas para a comissão julgadora no dia 24 de janeiro, num evento sem presença de torcedores.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) adiou, oficialmente, o carnaval de 2021 para os dias 10 e 11 de julho para as escolas do Grupo Especial. A festa de 2021 está marcada para acontecer mas tem uma condição: ter saído a vacina contra o coronavírus. Com vacina e respeito as medidas de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS) o carnaval estará garantido.